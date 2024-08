Lokales im Fokus

Die Aktion wird seit einigen Jahren vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft beworben. Ziel ist es, mehr Obstbäume in Deutschland vollständig abzuernten, heißt es in der Mitteilung. Gleichzeitig rückt die Aktion den Wert und die Bedeutung der lokal vorhandenen Lebensmittel in den Fokus.

Zahlreiche Sorten von Äpfeln, Birnen und Zwetschgen sind derzeit schon reif, die Walnüsse brauchen voraussichtlich noch etwas Zeit.