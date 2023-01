Lörrach Geldautomat in Hauingen gesprengt

Der vor etwa fünf Jahren an der Brückenstraße aufgestellte rote und von der Bevölkerung seither intensiv genutzte Automat wurde komplett zerstört. Die Trümmerstücke lagen zum Teil weit verstreut. Beschädigt wurde auch eine Glasscheibe am Rathauseingang.

Hauingens Ortsvorsteher Günter Schlecht, der sofort nach Bekanntwerden zum Rathaus geeilt war, zeigte sich in einer ersten Stellungnahme entsetzt: „Unglaublich brutal, die Verbrecher schrecken vor nichts mehr zurück. Ich bin nur froh, dass niemand körperlichen Schaden genommen hat.“

Andere Außenautomaten in Lörrach schon abgebaut

Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden hatte jüngst erst auf die zunehmende Zahl von Automaten-Sprengungen reagiert. Die Außenautomaten am Alten Markt, an der Hauptstelle Lörrach sowie der Geschäftsstelle Stetten wurden abgebaut. Nachtöffnungen an anderen Stellen sind außerdem von 23 bis 5 Uhr nicht mehr möglich, wurde auf eine entsprechende bundesweite Empfehlung reagiert.

Dieser Nachtverschluss beruht vor allem auf einem „Runden Tisch“, zu dem das Bundesinnenministerium eingeladen hatte und an dem auch die Deutsche Kreditwirtschaft, der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, die Deutsche Bundesbank sowie das Bundeskriminalamt und weitere Vertreter der Bundespolizei und der Polizeien der Länder teilnahmen. In der gemeinsamen Erklärung wird unter anderem zu mehr Sicherheitsmaßnahmen und zum Nachtverschluss von Selbstbedienungs-Foyers zwischen 23 bis 6 Uhr geraten.

Sparkasse erneut Opfer

Vor zwei Monaten ist die Lörracher Sparkasse bereits Opfer eines Geldautomaten-Aufbruchs geworden. Am 27. November wurde der Automat im Vorraum des Einkaufsmarkts Kaufland an der Robert-Bosch-Straße aufgebrochen. Zuvor hatten die Täter die Verglasung neben der Haupteingangstür brachial aufgeschlagen. Es handelte sich um den zweiten Fall, da die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden bereits im Jahr 2015 Opfer wurde. Seinerzeit sprengten die Täter den Automaten, was eine hohe Schadenssummer zur Folge hatte.

Wir berichten weiter.