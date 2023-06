Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag zwischen 9 und 11 Uhr aus einem Handwerkerfahrzeug ein Mobiltelefon sowie zwei Geldbörsen entwendet. Das Fahrzeug stand unverschlossen in einem Hinterhof in der Tumringer Straße. In den Geldbörsen befanden sich Bargeld, Identitätsdokumente sowie Bankkarten, so die Polizei.