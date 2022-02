Betr.: Demonstrationen und Kundgebungen zur Corona-Situation. Um es von vorneherein klarzustellen: Ich bin kein Freund der Thesen von Herrn Birger Bär, im Gegenteil. Und auch ich habe seine ewigen Reden gründlich satt, die er allen aufnötigt, die es hören wollen oder nicht. Aber zum Abschluss einer Demonstration für Demokratie neben Menschen zu stehen, die eine Gegenstimme niederbrüllen und -pfeifen, ist – gelinde gesagt – befremdlich. Schließlich schließt Demokratie immer auch Meinungsfreiheit mit ein. Das bedeutet nicht, dass Herr Bär auf einer Veranstaltung eine Plattform bekommen muss, von deren Zielen er sich durch sein Verhalten und seine Äußerungen in den vergangenen zwei Jahren hinreichend distanziert hat. Man hätte seitens der Veranstalter ihm sofort mitteilen können, dass an dieser Stelle nicht seine Bühne sei und er sich zu anderer Gelegenheit einlassen könne. Man hätte ihm auch eine auf eine Minute begrenzte Redezeit einräumen können und danach seine Pseudoargumente, alle hinlänglich bekannt, sachlich widerlegen und die Tatsachen zurechtrücken können. Einem Hubert Bernnat, der in seinem brillanten Leitwort die Situation und die Frage nach Demokratie aus historischer Perspektive beleuchtet hatte, wäre dies ein Leichtes gewesen. Das letzte Wort hätte in jedem Fall dem Veranstalter zugestanden. So aber, wie es gekommen ist, war es das denkbar schlechteste Szenario. Denn nun kann Herr Bär die Opferrolle einnehmen, seine Querdenker können sich als die arme unterdrückte Minderheit darstellen. Und ich muss mich fragen, ob ich noch einmal Seite an Seite mit Demonstrierenden stehen will, die soeben noch der Vertreterin der Gewerkschaft für Bildung und Erziehung applaudieren, die für Solidarität wirbt und die Spaltung der Gesellschaft beklagt, wenn diese Menschen in der nächsten Minute ebendiese Spaltung befeuern. Denn was wir brauchen, ist weniger Lärm und Aggressivität und mehr Sachlichkeit und Besonnenheit. Birgit Bayerlein, Lörrach