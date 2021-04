Lörrach Gelebte Inklusion

Viele der Bewohner sind mehrfachbehindert, wie Geschäftsführer Andreas Schäfer erzählt. So auch der Vorsitzende des Heimbeirats, Michael Eisele. Tagsüber arbeitet er in der Werkstatt der Lebenshilfe in Haagen, ist dort „Junge für alles“ wie er sagt. Für ihn ist es wichtig, „dass wir so selbstständig wie möglich bleiben können“. Dies beinhalte gleichzeitig, respektiert zu werden. Eisele, der im Rollstuhl sitzt, erzählt von einem Discounter, bei dem er gar keine guten Erfahrungen gemacht hat. Auf seine Frage nach Hilfe habe das Personal sehr frech reagiert. Seitdem meidet Eisele diesen Laden. Ganz anderes kommen die Angestellten von Kaisers Gute Backstube „Organic“ den Bewohnern entgegen. Hier werden diese geachtet und sind Stammkunden. Auch wenn Eisele in manchen Situationen Hilfe braucht, Mitleid will er keines. Dies bestätigt Stefan Batzer, der für den ambulanten Bereich zuständig ist.