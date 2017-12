Lörrach Gemeinderat entscheidet über Zuschüsse

Lörrach (ndg/bk). Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend den städtischen Beschlussvorlagen zu Zuschussanträgen zugestimmt.

Die Fachstelle für Wohnungssicherung bei der AGJ - Wohnungslosenhilfe wird unbefristet auf eine 50-Prozent-Stelle aufgestockt. Damit sollen Zwangsräumung und drohende Obdachlosigkeit verhindert werden. Die Zahl der Wohnungsnotfälle in Lörrach ist stetig gestiegen. Die mobile Obdachlosenbetreuung wird mit einer 50-Prozent-Stelle unbefristet eingerichtet. Der DRK-Ortsverein erhält einen Zuschuss in Höhe von 1400 Euro jährlich bis 2020 für seine gemeinnützige Arbeit wie Blutspendeaktionen, Betreuung von Senioren, Sammeln von Geld- und Textilspenden für Hilfsbedürftige, Rettung und Versorgung von Menschen. Die katholische Sozialstation erhält nicht die beantragte Summe von 1275 Euro für allgemeine karitative Zwecke, da die Stadt nur Projekte fördert. Gewährt wurde aber der Zuschuss für die Ehe- und Familienberatung von jährlich 2700 Euro bis 2020. Die Villa Schöpflin erhält für das Alkoholpräventionsprogramm „HaLT“ jährlich 2400 Euro bis 2020. Die Fritz-Berger-Stiftung erhält für den ehrenamtlichen Besuchsdienst des „ipunkt“ jährlich 2500 Euro bis zum Jahr 2020. Der TuS Lörrach-Stetten erhält zum laufenden Unterhalt der Vereinsanlage Stadion jährlich einen erhöhten Zuschuss von 25 000 Euro bis zum Jahr 2020. Der FV Lörrach-Brombach erhält 2064 Euro zur Finanzierung eines Barrieresystems, das vom Südbadischen Fußballverband gefordert wird. Der Reiterverein erhält einen Zuschuss in Höhe von maximal 3840 Euro zur Anschaffung eines „Movie-Trainingspferdes“ und zudem 3000 Euro für die notwendige Wärmedämmung des Trainingsraumes. Der jährliche Zuschuss an die Energieagentur des Landkreises in Höhe von 10 000 Euro für das Jahr 2018 wurde abgelehnt. Er könne aber „aus dem laufenden Budget heraus bezahlt werden“, hieß es. Außerdem wird die Stadt zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Gesellschafter aus der Energieagentur aussteigen, spätestens zum 31. Dezember 2018. Der Projektzuschuss für die Ausstellungsreihe „Zeitenwende 1918/1919“ im Dreiländermuseum wurde bewilligt. Die Kosten betragen 35 000 Euro für die Aufarbeitung der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg im Dreiländereck. Das an der Fridolinschule getestete Projekt AGIL – Aktive Grundschulen wird auf alle interessierten Grundschulen in Lörrach ausgeweitet. Für die Durchführung von AGIL entstehen jährlich Kosten in Höhe von 35 000 Euro.