Lörrach: Gemeinsam des Kriegsendes gedenken

Europaweit feiern Tausende Städte in Gedenkveranstaltungen das Ende des Zweiten Weltkriegs und der Herrschaft der Nationalsozialisten vor 80 Jahren. In Lörrach endeten Krieg und NS-Gewalt mit dem Einmarsch französischer Truppen am 24. April 1945. Die Stadt Lörrach erinnert gemeinsam mit dem Museumsverein daran bei ihrer Gedenkveranstaltung am Jahrestag, 24. April, ab 18.30 Uhr im Dreiländermuseum mit einem Vortrag von Historiker Markus Moehring.