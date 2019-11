Lörrach Gemeinsam gegen Plastikmüll

Im Rahmen des Projekts führten die Jugendlichen am vergangenen Samstag eine Müllsammel-Aktion in Brombach durch. Insgesamt trafen sich neben 13 Kindern und Jugendliche auch zahlreiche Eltern und Trainer, sodass sich schließlich rund 25 Mitglieder auf dem Weg zum Müllsammeln machten. So war es sogar möglich, in zwei Gruppen zu sammeln. Das erst Team machte sich vom Schöpflin Areal Richtung Ortsausgang auf dem Weg, das zweite in Richtung Bahnhof und weiter die Wiese entlang.

Am Bahnhof war die Ausbeute erwartungsgemäß sehr groß: Viele Flaschen, Plastik, Papier und Essenreste fanden ihren Weg in die Mülltüten. Erfreulicherweise gab es entlang der Wiese nur wenig Müll. Am Ortsrand dann wieder um so mehr. Fünf volle Müllsäcke waren nach fast zwei Stunden die Ausbeute.