Lörrach Gemeinsam zu guten Entscheidungen kommen

In einem Workshop können sich zudem interessierte Erwachsene über das Projekt informieren. Die Künstlerinnen und die Leitung der Schöpflin Schule geben bei einem Rundgang Einblick in die künstlerische Arbeit und teilen praktische Tipps für Formen der Beteiligung in und außerhalb von Schule.

Termine und Zeitfenster: Dienstag, 5. April, 16 bis 17.30 Uhr (für interessierte Erwachsene, inkl. Workshop); Mittwoch, 6. April, 13.30 bis 15 Uhr (für Kinder 6 bis 8 Jahre); Donnerstag, 7. April, 13.30 bis 15 Uhr (für Kinder 6 bis 8 Jahre), FABRIC-Gelände, Treffpunkt am Plankiosk.

Anmeldung

Anmeldungen für die ausgeschriebenen Aktionen an tanja.rommler@schoepflin-schule.de; Abendveranstaltung im Werkraum Schöpflin: „Für das Leben von morgen lernen“. Der Werkraum Schöpflin lädt außerdem am 5. April zur Reihe „Welcome to Utopia“ ein. Ab 19.30 Uhr findet ein Wortwechsel zum Thema „Für das Leben von morgen lernen“ statt mit Celina Rahman (Schulleiterin der Schöpflin Schule) und Maria Czilwik (Lehrerin und didaktische Beraterin bei „Die Zukunftsbauer“). Informationen und Anmeldung unter www.werkraum-schoepflin.de