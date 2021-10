Lörrach Gemeinsame Heimat Musik

Ein aufsehenerregender Moment ist der Zusammenklang aller Streicher auf dem exakt gleichen Ton, so das Ferrández’ Cello nicht mehr herauszuhören ist. Doch der Moment, in dem das Cello ganz im Gesamtklang des üppig besetzten Orchesters aufgeht, währt nur kurz. Es überwiegen die Stellen, an denen Cello und Orchester gegeneinander anzuspielen scheinen, stellenweise fast schon aggressiv. An einer anderen Stelle bringt der Cellist mit heftiger, insistierender Saitenbearbeitung den großen, relativ weit entfernt stehenden Kontrabass zum Mitklingen, ein faszinierender räumlicher Klangeffekt. Ein idealer Partner für dieses Konzert ist der hochsensible Dirigent Krzysztof Urbanski, der mit großem Charisma und manchmal minimalen Gesten den riesigen Klangkörper – die Bläser sitzen zudem im gebotenen Abstand – zusammenhält.

Dvoraks bekannte 7. Sinfonie im zweiten Konzertteil sorgt für besondere Begeisterung beim Publikum, die sich in lang anhaltendem Applaus niederschlägt. Das Orchester malt unter Urbanskis Leitung opulente Klanglandschaften, überzeugt mit wunderschönen Passagen der Holzbläser im Adagio und beschwingter, impulsiver Dynamik im Scherzo. Die Vorfreude des Publikums auf den ersten Auftritt eines großen Sinfonieorchesters seit langem wird nicht enttäuscht: Dem – trotz Masken – wie befreit aufjubelnden Orchester des Sinfonieorchesters Basel in voller Besetzung im Verbund mit dem außergewöhnlichen Dirigat Urbanskis, der am Ende fast schon tanzt auf dem Dirigentenpodest, gelingt eine herausragende und mitreißende Umsetzung der Dvorak-Sinfonie.