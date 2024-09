Lörrach: Gemeinsame Zirkusparty feiern

Enormer Aufwand

Mittlerweile ist der Aufbau des Hauptzelts und des Restaurantzelts weiter voran gegangen. Der Elektriker schließt in luftigen Höhen die Scheinwerfer, die an den Traversen hängen, an. Die anderen Arbeiter sind dabei, die Bühne im Hauptzelt aufzubauen. Zum Spannen der Zelte werden etwa 300 Anker in den Boden geschlagen, 9000 Meter Stromleitungen verlegt und 600 Meter Zäune aufgestellt. Der Aufbau benötigt insgesamt vier bis fünf Tage, erklärt Mirjan Mavriqi, der Leiter der Gastronomie und des Merchandising, je nach Spielort und den örtlichen Gegebenheiten und natürlich auch abhängig davon, ob alles gut läuft, kein Lastwagen eine Panne hat oder irgendwo im Stau steht. Am Mittwoch wird alles fertig sein und die Premiere kann um 16 Uhr beginnen.