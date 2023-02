Lörrach Generationenwechsel bei der Schöpflin Stiftung in Lörrach

Die Familiengeschichte

Die Familie Schöpflin hat im 20. Jahrhundert von Lörrach aus deutsche Wirtschaftsgeschichte geschrieben: Von einem kleinen Gemischtwarenladen in Lörrach-Haagen zu einem bundesweit bekannten Versandhandel. Die drei Kinder der Versandhandelspioniere sind ganz unterschiedliche Wege gegangen: Während Heidi Junghanss heiratete und in der Region blieb, zog es die Brüder Hans und Albert hinaus in die Welt. Albert Schöpflin war Fotograf und Filmer und ist heute unter dem Namen Scopin als Künstler aktiv. Hans Schöpflin wurde Mitte der 1970er-Jahre in den USA erfolgreicher Manager und Unternehmer.

Die Stiftung

2001 gründeten Heidi Junghanss, Hans und Albert Schöpflin gemeinsam die Schöpflin Stiftung, zunächst mit einem Suchtpräventionszentrum in ihrem Elternhaus, der Villa Schöpflin, in Lörrach-Brombach. Es folgten der Werkraum Schöpflin, die Förderung von Kinderhaus und Gärtnerhaus Schöpflin sowie die Gründung der Schöpflin Schule. Seit 2014 ist die Stiftung überregional Förderin zivilgesellschaftlicher Organisationen und engagiert sich in den Bereichen Wirtschaft, Journalismus, Bildung und Demokratie.