Lörrach Genießend zur Ruhe kommen

Von Ursula König

Lörrach „Gastfreundschaft und Gastfreiheit“: Diese Leitgedanken bestimmten laut Pfarrer Markus Schulz die Eröffnung des ersten „Pop-up-Cafés“ mitten im Kirchenraum der Christuskirche. Bei strahlendem Sonnenschein wurde zudem der Platz vor der Kirche genutzt, um Besuchern den Kaffee- und Kuchengenuss an einer langen Tafel zu ermöglichen. Zeitgleich wurde eine Luther-Ausstellung mit biblischen Figuren eröffnet.

Gisela Klein ist zuständig für die Organisation des Cafés. Sie geht davon aus, dass viele Menschen in der heutigen Zeit unverbindliche Angebote suchen. Die Öffnung der Kirche mit Café biete auch im Alltag eine gute Möglichkeit, unterschiedliche Menschen unverbindlich zu erreichen.

Mit der Idee eines Cafés mitten im Sakralraum beschäftige sich die Gemeinde schon seit einiger Zeit, erklärte Pfarrer Schulz. In England sei dies kein ungewöhnlicher Weg mehr, um Menschen auf unkonventionelle Weise mit der christlichen Botschaft in Kontakt zu bringen. Auch an der Christusgemeinde soll mit zwei weiteren Terminen ausgelotet werden, ob sich das Konzept bewähren kann. In diesen Prozess wird die Gemeinde einbezogen.

Kaffee, selbst gemachte Kuchen und „ein Ort, an dem vielleicht Glaube auf eine andere Art entstehen kann“, wie Schulz erklärte, trugen am Sonntag mit der Luther-Ausstellung zu einem Ambiente der besonderen Art bei. Beim Eintritt in die Kirche fällt zunächst die Kuchentheke ins Auge. Statt einer Reihe Kirchenbänke stehen beim Eingang kleine Tische mit Stühlen. Familien und Menschen unterschiedlicher Altersklassen sitzen gemeinsam oder für sich um die Tische gruppiert oder studieren das Angebot der Kuchentheke. Die Stimmung im Inneren der Kirche wirkt leicht gedämpft; ein Ort, um genießend zur Ruhe zu kommen. Sie kommt an, die Bistroatmosphäre mitten in der Kirche. Dazu ist die Ausstellung passend gewählt, ging doch auch Luther vor 500 Jahren mutig neue Wege, um Menschen zu erreichen.

„Hier stehe ich, ich kann nicht anders“: Dieses Lutherzitat begleitet Stationen des Reformators von der Kindheit über den Weg ins Kloster, die Verbreitung seiner Schriften und bis zu seinem Tod. „Sein Leben. Sein Glauben. Sein Hoffen“ sind in den 24 Szenen dargestellt, die von Ilse und Horst Born sowie Susanne und Jürg Wellstein kunstvoll gestaltet und arrangiert wurden.