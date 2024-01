Lörrach: Genuss vom weiten Feld des Jazz

Franz von Chossy, der an diesem Abend für Jeroen van Vliet kongenial eingesprungen war, gibt dem lyrischen Jazz Kontrast und Basis von choralisch parallel zu perlend beschwingt.

Keine Genregrenzen

Das Cello von Jörg Brinkmann, mal eher klassisch mal elektronisch variiert, mal als Bass mal als Melodie, überwindet mühelos Genregrenzen von Klassik zu Jazz oder SoundClouds.

Einen grandios eigenständigen Perkussionsteppich rollt Christian Thomé aus und eröffnet einen dezenten aber auch kraftvollen Schlagwerkhimmel. Perkussiv melodische Töne entlockt er einer Landschaft von Klein-Zimbeln und den Schlagzeugbecken mit Ansaug-Gummistick oder Metallstäben.

Tiefste Konzentration

Überhaupt gab es an diesem Abend fulminanten, von Markus Stockhausen selbst als „Intuitive Musik“ bezeichneten Sound auf dem weiten Feld des Jazz zu entdecken und zu genießen. Nicht nur Markus Stockhausen und seine Musiker schlossen die Augen im Erleben der Musik, auch im Publikum spürte man tiefe Konzentration.

Abends zuvor war die Group in Innsbruck zu hören und tags drauf in der Unterfahrt in München. Der Burghof findet sich so Seite an Seite mit richtungsweisenden Jazzspielorten. Mit dem Titel „En Coeur“ – im Herzen – klang der Abend im Jazzfoyer klangfulminant aus.