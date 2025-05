Lörrach: Gericht: Mann gefährdet Bürger

Die Depressionen

Der Angeklagte hatte vor Gericht alle Taten eingeräumt und gab an, sie zu bereuen. Bei den zur Verhandlung geladenen Zeugen entschuldigte er sich. Eine Sachverständige attestierte ihm, sich zum Zeitpunkt der Ereignisse in einer schweren depressiven Episode befunden zu haben und in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt gewesen zu sein, was das Gericht in seinem Urteil berücksichtigte. Der alleinstehende Mann befindet sich wegen seiner Depressionen seit Jahren in Behandlung. Vor Gericht gab er an, der Tod seiner Frau, mit der er in zweiter Ehe 16 Jahre verheiratet war, habe ihm „das Genick gebrochen“. Deshalb habe er das Verkehrsschild vor den RTW geworfen. Es wühle ihn auf, wenn er Krankenwagen sehe. Diese erinnerten ihn an den Tod seiner Frau. Kurze Zeit vor den Straftaten sei auch sein Vater gestorben. „Wenn ich traurig bin, schlägt das in Aggression um.“