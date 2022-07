Lörrach Gesänge des roten Mondes

Von ihren mittlerweile zwei erschienenen EPs bringt sie freilich das ein oder andere Stück in den Burghof mit, darunter die vielbeachteten Songs „Orchids“, „Dogma“, „Dreamer“ und „Medusa“. Auch einige bislang unveröffentlichte Titel begeistern die Zuhörer: „Davon habe ich doch noch so viele“, lacht die heute in Norwegen lebende Sängerin.

Aus der Schweiz stammen die beiden Bühnenpartner: Schlagzeuger Carlo Caduff und Soundkünstlerin Mya Audrey (Keyboards), die jeden Song meisterlich in neue opulente Stimmungsfarben tauchen. „Fight or Flight“ ist gar ein reines Akustikstück, das Mya Audrey am Flügel begleitet, derweil die charismatische Stimme von Red Moon kunstvolle Kapriolen dreht.

Mit Adele, Sia, Lorde oder Florence & The Machine wurde Red Moon in der Musikpresse schon verglichen, aber auch an die gerade neu gefeierte Kate Bush und vor allem Songs wie „Wuthering Heights“ fühlt sich der ein oder andere im Publikum erinnert. Die mystische Aura, die introspektiven Lyrics und die gläserne Stimme, die auch mal in schwindelerregende Höhen klettert, sind jedenfalls eine Klasse für sich.