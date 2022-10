Lörrach Geschichte mit Musik erleben

Besonderes Hörerlebnis

Guido Rennerts Werk „70 Jahre Grundgesetz“ bildete ein besonderes Hörerlebnis. Ein gedruckter „Fahrplan durch die Musik“ und die farbige Bühnenbeleuchtung leiteten die Zuhörer durch die Sätze des Werkes, die die bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte darstellten. Düster klang die Musik in der „Stunde Null“.

Vom Wirtschaftswunder, über Deutschland als Sportnation, die mit dem Fußball-WM-Sieg 1954 zu neuem Selbstbewusstsein erwachte, bis zu „Erinnerungskultur und Verantwortung“ reichten die Themen. Quirlig, mit Anlehnung an große Komponisten der Klassik, aber auch an Volkstanz und Walzer, setzte Rennert „Kultur und Heimat“ in Szene. Überraschend sphärische Klänge und zum Schluss Beethovens „Ode an die Freude“, heute die Europahymne, vermittelten beim Thema „Deutsche Einheit und Europa“ ein Gefühl von Weite. Eine Stimme aus dem Off zitierte Paragrafen des Grundgesetzes, die Freiheit und gleiche Rechte für alle verlangen. Immer wieder stimmte die bekannte Sängerin Manuela Bigert im Hintergrund eine kleine sphärische Melodie an, die für die Schaffung des Grundgesetzes und die noch junge Demokratie in Deutschland stand.

Doch zum Schluss trat Bigert nach vorne und sang unter den fulminanten Klängen des Orchesters ein leidenschaftliches Plädoyer für Frieden und Freiheit. Die Zuhörer erhoben sich von ihren Plätzen und applaudierten begeistert.