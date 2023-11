Gebürtige Lörracherin

Geboren wurde die Jubilarin am 26. November 1933 in Lörrach. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Dazu hielt sie sich ein Jahr in Kassel zur Ausbildung auf.

Ein Bekannter klagte in dieser Zeit am Telefon, dass es ihm gar nicht gut gehe. Nach einiger Zeit forderte die Jubilarin diesen jungen Mann auf, nach Kassel zu kommen, damit sie sich die Beschwerden ansehen könne. Es stellte sich heraus, dass der Mann eine Geschwulst unterhalb des Brustbeines hatte. Ein Spezialist in Basel entfernte dies – wodurch der junge Mann geheilt war. Es war Erwin Mayer.