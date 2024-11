Dank eines an einem Pedelec angebrachten Ortungsgeräts konnten am Mittwoch drei entwendete Pedelecs schnell wiedergefunden und sichergestellt werden. Gegen 22.04 Uhr informierten zwei 18 Jahre alte Frauen die Polizei, dass ihre beiden Pedelecs, welche zuvor in der Unteren Wallbrunnstraße an einem Fahrradständer verschlossen abgestellt waren, entwendet wurden. Anhand des Ortungsgeräts wurden aktuelle Standorte der entwendeten Pedelecs festgestellt und überprüft, teilt die Polizei mit. Schlussendlich wurden in der Brombacher Straße drei entwendete Pedelecs gefunden, welche bei einer Tankstelle abgestellt wurden. Ein Zeuge habe noch vier junge Männer gesehen, die von dort wegrannten. Eine Fahndung nach ihnen verlief ohne Erfolg. Den beiden Frauen konnten ihre Pedelecs wieder ausgehändigt werden. Auch das dritte Pedelec wurde einem Eigentümer zugeordnet, da es bereits wegen Diebstahls polizeilich ausgeschrieben war.