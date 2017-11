Lörrach Gewalttätige Diebin in Haft

Lörrach. In Untersuchungshaft landete eine gewalttätige Diebin am Samstag in Lörrach. Die Touristin hatte in einem Bekleidungsgeschäft Waren für 200 Euro gestohlen. Als sie das Geschäft verlassen wollte, stellte sich die Geschäftsführerin in den Weg. Daraufhin rannte die Diebin davon. Die Geschäftsfrau konnte die um sich schlagende 56-Jährige fassen und ins Geschäft zurückbringen. Sofort startete sie einen weiteren Fluchtversuch. Unter Mithilfe von Passanten konnte die Tobende bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Dem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft entsprach das Amtsgericht.