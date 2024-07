Lörrach: Gewerbeschüler für die Zukunft gut gerüstet

Konditorin Emma Ladenberger, Bäckereifachverkäuferin Sinja Reiner und Kondirtorin Anlina-Marie Langenegger. /Gewerbeschule

Besonderer Bildungsweg

Wegen einer Entwicklungsstörung im Kleinkindalter führte ihn sein Weg vom Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Helen-Keller-Schule in Maulburg an die Gemeinschaftsschule in Schopfheim. Für die eine Schule leistungsmäßig zu stark und für die andere zu schwach, gelangte er schließlich in die Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) in Lörrach-Haagen. Im Rahmen eines Schulpraktikums in der Höllsteiner Bäckerei Seeger überzeugte er mit seinem Arbeitseifer und seiner sympathischen Art derart, dass er einen Ausbildungsplatz in der Bäckerei Seeger in Steinen-Höllstein angeboten bekam, teilt die Lörracher Gewerbeschule mit.