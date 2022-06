Lörrach Gier und ihre Folgen

Jaron mag eigentlich das Fach Deutsch nicht. „Aber in dieser Woche hat es mir Spaß gemacht. Das gibt mir Motivation.“ Unter anderem hat er ein Interview mit einem Psychologen zum Thema Gier geschrieben. Julius spielt den Psychologen. Der hatte Examen und Doktortitel gekauft, entsprechend waren seine Antworten. „Ich wurde gefragt: Was macht Gier mit den Menschen? Darauf ich: Gier macht Menschen gierig.“ Leonard dachte am Anfang, der Workshop sei „uncool“. „Aber dann hat es mir zunehmend Spaß gemacht, das Schreiben, Vorführen und die Interviews.“

VHS Leiter Axel Rulf ist schon sehr gespannt darauf, wie aus dem Rohmaterial ein Hörspiel entstehen wird. „Kein Kind spielt irgendeine fremde Rolle, alle werden ihre eigenen Texte sprechen, dadurch wirken sie authentisch,“ erklärt Kirstin Petri. Die erfahrene Hörspielautorin Claudia Gabler hat überrascht, wie lebhaft und konzentriert die Laienschauspieler trotz Hitze und Pubertät mitgemacht haben. „Bei diesen Projekten ist immer wieder verblüffend, welche Talente in einzelnen Kindern schlummern, wie sie sich beim Spiel entfalten. Manche Lehrkräfte erkennen ihre Schüler kaum wieder.“ Das Hörspiel zum Thema „Gier“ wird am 26. Juni um 11 Uhr in der TonArt Aula des Hebelgymnasiums im Rahmen der VHS Hörspielreihe öffentlich aufgeführt. Der Eintritt ist frei.