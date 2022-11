Lörrach Glanz im Jazzclub

Zum Auftakt spielte die Combo „Summer of ’67“, ein Stück, das auf dem Standard „There will never be another you“ basiert. Markus Harm hat dazu ein anderes Thema über die Original-Akkorde geschrieben. Schon in diesem Werk zeigt sich, dass der Stuttgarter mit Christoph Neuhaus (Gitarre), Jens Loh (Kontrabass) und Dominik Raab (Schlagzeug) exzellente Musiker um sich versammelt hat.

Nach dem schwungvollen Konzertanfang folgt das alle Tonarten umfassende „Spinning around“ – etwas ruhiger geht es bei „Foresight“ zu.