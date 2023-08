Lörrach Glaube zwischen Dribbling und Dunk

Tim selbst war im Jahr 2004 – und seither regelmäßig – in Lörrach dabei. Seine Frau und seine drei Kinder hat er mitgebracht, auch sie sind in der Halle an den verschiedenen Stationen aktiv. Viele der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen kennt er bereits, denn das einwöchige Camp zählt zahlreiche Stammgäste. „Es ist toll, wenn man die Kinder wachsen sieht“, sagt er.

Der Spaß am Spiel

Das Thema an diesem Nachmittag lautet „Hard work“, also „harte Arbeit“. Es geht dabei um Disziplin und das Einhalten der Spielregeln, etwa beim Werfen eines Slam Dunks, bei dem der Spieler so hoch springt, dass er den Ball von oben in den Korb bugsiert. Dabei steht aber der Spaß am gemeinsamen Spiel stets im Mittelpunkt.