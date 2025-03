Lörrach: Gleich zweimal eingebrochen

Unbekannte versuchten am Freitag, 21. März zwischen 12.30 und 14 Uhr, über eine Terrassentür in ein Wohnhaus in der Chrischonastraße zu gelangen. Hierbei wurde die Verglasung der Terrassentür beschädigt. Nach Sachlage gelangten die Täter indes nicht in das Wohnhaus. Zwischen Samstag und Sonntag, 3.20 Uhr, brachen zudem Unbekannte ein Fenster auf, um in ein Einfamilienhaus in der Straße „Steghalden“ zu gelangen. Laut Polizei liegen noch keine Erkenntnisse vor, was dabei entwendet wurde. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter Tel. 0762 /176-0 (24 h) erreichbar. Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Sie appellieren an die Bevölkerung: „Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.“