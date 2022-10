Lörrach Glückliche Gesichter nach langer Durststrecke

Zeit zum Anstoßen gab es in der anschließenden Pause zur Musik der Band „The Kerstin“ mit Sängerin und Gitarristin Kerstin Schneider, Bassist Loïc Espesset und Stefan Zappler an der Cajon. Danach lud Julica Goldschmidt mehrere Athleten, die für ihre Verdienste um den Lörracher Sport eine Sonderehrung erhielten, zum Interview in eine aus Turn- und Sprungkästen gebaute Sitzecke. Dort gab Friedrich Konrad Einblicke in seine aus zehn Kilometer Laufen, 60 Kilometer Radfahren und nochmals zehn Kilometer Laufen bestehende Disziplin Duathlon, in der er den Weltmeistertitel anstreben möchte. Christoph Weiss erzählte von seiner Teilnahme an der Europa- und Weltmeisterschaft im Disc Golf. Und Oskar Gebhardt nahm für seinen älteren Bruder, den U20-Nationaltorhüter Felix Gebhardt, Platz, der per Video aus Ostdeutschland zugeschaltet war und die Herausforderungen als Torwart beim Drittligisten Hallescher FC beschrieb. Zu den höchsten Ehren brachten es an diesem Abend Radrennfahrerin Clara Koppenburg (Sportlerin des Jahres 2019, Rennstall Cofidis), Sprinterin Sinah Hänssler-Hug (Sportlerin der Jahre 2020/21, TuS Lörrach-Stetten), Schwimmer Ammon Pannach (Sportler des Jahres 2019, TSV Rot-Weiss Lörrach), Gewichtheber Silvan Sahin (Sportler der Jahre 2020/21, KraftWerkstatt Lörrach) sowie die Badmintonspielerinnen Linnea Riedel und Fiona Habeck (Badminton Club Lörrach-Brombach), die für 2019, 2020 und 2021 zur Mannschaft des Jahres gewählt wurden (wir berichteten).

Ehren- und Sonderpreis

Letztere erhielten von Lutz Pankrath den von der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden gesponserten Mannschafts-Ehrenpreis. Außerdem durften sich der Mountainbike-Verein Lörrach über den Sonderpreis der Oberbadischen (siehe untenstehenden Artikel) und die Geschwister Nisa und Emre Güzelsahin über den von Veit Vogel überreichten, mit je 250 Euro dotierten IGTS-Jugendpreis des Fritz und Liese-Lotte Gisy-Fonds freuen. Die Preisträger des Abends waren so zahlreich, dass sie beim abschließenden Familienfoto nur mit Mühe auf die Burghofbühne passten.

