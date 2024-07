Lörrach: Goldene Hochzeit: Es wird gefeiert

Dreijährige Verlobungszeit

Giuseppe Paneduro begann mit 14 Jahren bei den Schwarzwaldwerken zu arbeiten, mit 17 begann er eine Ausbildung als KfZ-Mechaniker. „Er hat meinem Vater das Auto repariert. So haben wir uns kennen gelernt“, erzählt Maria Paneduro. Sie war damals erst 14 Jahre alt. Nach einer dreijährigen Verlobungszeit, am 27. Juli 1974, heiratete das Paar.

Er arbeitete als KfZ-Mechaniker in Betrieben in Lörrach und der Schweiz. Auch als er in Rente ging, reparierte er in einer Spezialwerkstatt in Hauingen noch mehrere Jahre lang italienische Vespas. Sie machte eine Ausbildung als Schneiderin, nähte eine Zeit lang Bettwäsche in Brombach. Die letzte 18 Jahre bis zu ihrer Rente im August 2023 arbeitete sie für ein Lörracher Brautmoden-Geschäft. Sie habe vor allem Hochzeitsanzüge nach den Wünschen der Kunden geändert und angepasst. „Nähen ist meine Leidenschaft.“