Lörrach Gottes Nähe direkt erlebt

Ein Musikensemble und die Sopranistin Birte Niemann, die Lieder von Bach sang, gestalteten die Feier festlich. In Zeiten der Corona-Pandemie könnten Zweifel aufkommen, ob Gottes Schöpfung wirklich gut sei, meinte Pfarrer Ivo Bäder-Butschle in der Predigt. Doch an Weihnachten wolle Gott die Menschen mit seiner Nähe beschenken, ergänzte seine Kollegin Martina Schüßler. Das mache die Menschen frei, sich selbst an andere zu verschenken. Freikirchen: Gottesdienste nicht nur online: Auch in Lörrachs Freikirchen fanden überwiegend Online-Gottesdienste statt. „Wir sind eine Mehrgenerationengemeinde“, erzählte Pastor Markus Vassen von der Freien evangelischen Gemeinde (FEG). Man habe bereits einen Gottesdienst mit modernen Weihnachtsliedern, einem Anspiel und Kurzpredigt auf Video eingespielt.

Nur die Baptistengemeinde lud an Heilig Abend zu zwei Präsenzgottesdiensten mit dem Thema „Kein Lametta in der Krippe“ ein. Viele Menschen schöpften aus einem gemeinsamen Gottesdienst Kraft, erklärte Pastor Jürgen Exner und verwies auf das bewährte Hygienekonzept mit Anmeldung, ohne Gemeindegesang. Auch direkter Kontakt zu den Menschen: Die Kirchen trugen die Weihnachtsbotschaft aber auch direkt zu den Menschen. Wer mit den Computer nicht vertraut ist, konnte über eine Nummer der evangelischen Gemeinde Lörrach einen Telefongottesdienst anhören. Die evangelische Gemeinde Lörrach brachte am 24. Und am 25. Dezember einen musikalischen Weihnachtsgruß zu Seniorenheimen und anderen sozialen Einrichtungen. Als an Heilig Abend ein Ensemble der Stadtmusik im Hof des Erich-Reisch-Hauses Weihnachtslieder blies, hörten etliche Bewohner am offenen Fenster zu.

Am ersten Feiertag bliesen Kirchenmusiker Florian Metz und die Musikerfamilie Möschlin in Anwesenheit von Pfarrerin Anette Metz im Garten der Brombacher Germanuskirche einen Weihnachtsgruß