Lörrach Gratis-Grillwürste für Obdachlose

Am Würstchenstand von Muhamad Schahin und Shadi Chabo können sich Bedürftige am Freitag, 11. Dezember, vor dem Hieber Markt in Nollingen und am Samstag, 12. Dezember, vor dem Hieber-Markt in Lörrach eine kostenlose Wurst abholen. Wer möchte, kann etwas spenden. Das Geld kommt dem Kleintierzuchtverein Weil am Rhein zugute.