Lörrach Grenzen und Möglichkeiten beim Klima

Ein wichtiges Anliegen für Fridays for Future Lörrach ist das Errichten von Radstreifen und die Erhöhung der Sicherheit der Radfahrern. Seitens der Stadtverwaltung sind eine Fahrradoffensive sowie eine Fahrradstraße geplant. „Mit dem Gemeinderatsbeschluss, den Radverkehr bis 2030 zu verdoppeln, ist hierzu die politische Willensbekundung erfolgt“, zeigte sich Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic zuversichtlich.

Fridays for Future Lörrach wünscht sich im Bereich Mobilität lebensnahe und unkomplizierte Angebote wie Carsharing und einen kostengünstigen öffentlichen Nahverkehr. Die Stadtverwaltung verwies darauf, dass solche Angebote für die Stadt hohe Kosten verursachten und deshalb nicht so einfach umzusetzen seien. „Die erfolgreiche Einführung des Ein-Euro-Tickets zeigt aber deutlich, dass durch solche Maßnahmen der Umstieg vom Auto auf den ÖPNV gelingt“, erklärte der Oberbürgermeister.

Weitere Themen im Gespräch waren Stadtplanung und Gebäudesanierung. Die Stadtverwaltung habe bereits durch zahlreiche Maßnahmen, wie die Pflanzung von Stadtbäumen, für mehr Grün in der Stadt gesorgt. Das Areal Lauffenmühle werde mit seiner geplanten Holzbauweise und Energieplanung regionale Ressourcen verwenden und damit das Klima schonen. In Bezug auf die Gebäudesanierung und den Gebäudeneubau sei die Stadt ebenfalls aktiv. Als Beispiel wurden die Sanierung der Fridolinschule und die Halle Brombach genannt. „Da sich jedoch rund 98 Prozent der Gebäude in der Stadt im privaten Besitz befinden, hat die Stadt hier nur eingeschränkt Möglichkeiten“, erläuterte Britta Staub-Abt. Die Stadt biete aber seit Jahren eine kostenlose Energieberatung und plane eine Sanierungsoffensive.

Ein wichtiger Schritt sei auch die Gründung der Stadtenergie mit den Partnern badenova und RatioNeue Energie gewesen.

Fridays for Future Lörrach fordert außerdem, dass der Wald in Lörrach geschützt wird. Dazu bot die Stadt ein Treffen zum Meinungsaustausch mit den Förstern an.