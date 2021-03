Lörrach Grenzüberschreitend denken

„Mit dem Geld aus Bern sollen Routen für Pendler in die Schweiz verbessert werden. Die Grünen bitten daher zu prüfen, wie es ich in diesem Zusammenhang mit der Pendlerroute Ost verhält. Sie ist Teil der Radschnellverbindung Wiesental von Schopfheim nach Basel und führt in Lörrach durch die Hartmattenstraße/Bergstraße und Kreuzstraße. Es ist beabsichtigt, die Strecke als Fahrradstraße auszuweisen. Könnte die Pendlerroute Ost nicht auch in den Genuss dieser Fördermittel aus dem Agglo-Programm kommen?“, fragt Wernthaler.

Die Grünen fordern in diesem Zusammenhang, die geplante Fuß- und Veloverbindung als Verlängerung des Weges am Mühleteich in Riehen über die Grenze nach Lörrach zu realisieren. Wernthaler: „Auf der deutschen Seite fehlen noch die Wegverbindungen. Hier stehen noch Gelder aus der dritten Generation des Agglo-Programms zur Verfügung. Untersuchungen haben ergeben, dass eine Wegverbindung unter Beachtung des Umwelt- und Artenschutzes realisiert werden kann. Es wäre eine attraktive Grenzquerung für Fußgänger und Radler zwischen Basler Straße und Fußweg entlang der Wiesentalstraße.“