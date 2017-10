Lörrach Grenzüberschreitende Erfahrungen

Von Ursula König

Wann kommt ein Mensch an die Grenze seiner Belastbarkeit? Und was geschieht, wenn sie überschritten wird? Diesen Fragen geht das SWR-Hörspiel „A de Grenz“ von Hugo Rendler nach. Im Rahmen der Hörspielreihe der Volkshochschule, „Mit den Ohren sieht man besser,“ wurde die Produktion am Sonntag in der Lörracher Bar „Drei König“ vorgestellt.

Lörrach. Mit Volkmar Staub, der die Grenzerfahrungen eines Busfahrers thematisiert, unterhielt sich die Kuratorin der Reihe, Claudia Gabler. Der in Brombach aufgewachsene Kabarettist Staub nimmt für die 2015 entstandene Hörspielproduktion einen Rollenwechsel vor. Zuerst, so erzählt er, habe der das Stück von Rendler, das auch in Zürichdeutsch und Plattdeutsch inszeniert wurde, in den südbadisch alemannischen Dialekt übersetzt. Die eigentliche Leistung besteht aber darin, dass Staub in Monologform unterschiedliche Rollen meistert und die Stimmungslage häufig wechseln muss.

So verkörpert er den Busfahrer, der mit seinem Selbstwertgefühl hadert, ebenso wie die randalierenden Jugendlichen, die dem Fahrer einige Herzrhythmusstörungen bescheren. Auch die Rolle des Fahrdienstleiters oder der kurzzeitigen Lebensgefährtin gehört zu diesen Herausforderungen.

Die Geschichte ist spannend aufgebaut. Realität und Traumebenen vermischen sich raffiniert. Das große Thema sind Grenzen; in der Außenwelt und im Inneren. Wenn der Bus von einer Gruppe angetrunkener Jugendlicher verwüstet wird, die von einem Winzerfest kommen und den Busfahrer noch dazu übelst beschimpfen, dann kann ein Prozess in Gang kommen, der von Gewaltfantasien genährt wird und den Blick für angemessene Reaktionen trübt. Vom vorbildlichen Busfahrer zum Menschen, dessen Aggressionen außer Kontrolle geraten, vermittelt das Hörspiel skurrile Komik vermischt mit tiefgründigen Gedankengängen. Der Sog der empfundenen Ohnmacht lässt in dieser Geschichte nur die innere Kapitulation zu.

Auch der Autor Hugo Rendler stellte sich dem Gespräch. Mit dem Regisseur Hugo Ott hat er an der schweizerisch und badischen Produktion mitgewirkt. Wenn Rendler erzählt, wie seine Geschichten entstehen, so ahnt der Zuhörer, dass es Reifeprozess sind, die ihre Zeit brauchen. Er warte beispielsweise beim Kaffeetrinken auf Einfälle und Gespräche. Und so fand auch ein Busfahrer den Weg zu Rendler, der aufschreibt, was er hört, ein Gespür für eine Geschichte entwickelt, recherchiert und weiter an der Geschichte baut, bevor er sie einem Sender anbietet. Rendler beschreibt, wie der Regisseur zufällig beim Busfahren gehört habe, wie sich zwei Busfahrer über das Hörspiel unterhielten und scheinbar hat der Autor mit einigen Details ins Schwarze getroffen; künstlerisch bearbeitet, versteht sich.

