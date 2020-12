Lörrach Grenzwertige Corona-Verhältnisse

Drogeriemarkt Müller

Auf Unverständnis stoße in Lörrach auch, dass im Drogeriemarkt Müller in der Fußgängerzone alle Abteilungen geöffnet sind. Lutz bezeichnete diesen Umstand als „extrem unglücklich“. Doch liege in dieser Frage ein Urteil des Verwaltungsgerichts Sigmaringen vor, das solche vollumfänglichen Öffnungen erlaube, wenn der Umsatzanteil an typischen Drogerieartikeln im Gesamtsortiment hoch genug sei. Dies sei in Lörrach offenbar der Fall. Gleichwohl sei er der Auffassung, dass die „lokale Ebene“ eine Handhabe benötige, auf deren Grundlage die Schließung von Sortiments-Bereichen, die nicht den Drogerie-Waren zuzuordnen sind, angeordnet werden kann. In diesem Zusammenhang liege der Landesregierung in Stuttgart ein Brief vor, so Lutz.

Demo-Auflagen

Hubert Bernnat forderte für die SPD unter anderem, Stadt und Landkreis sollten die Querdenker-Demos und Montagabend-Spaziergänge entweder untersagen, oder die Auflagen stärker überwachen. Bei Nichteinhaltung sollten solche Veranstaltungen aufgelöst werden, sagte Bernnat.

Lutz bedauerte, dass insbesondere etliche „Querdenker“ bei diesen Anlässen offenkundig ein „Katz und Maus-Spiel“ betrieben, um „unserem Rechtsstaat bewusst die lange Nase zu zeigen.“