Lörrach Große Bereitschaft zur Hilfe

Dieses Team hatte die Aktion gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz organisiert, um dem akuten Mangel an Blutkonserven entgegenzuwirken. So konnten sich die Mitarbeiter über ein Buchungssystem zu ihrem Termin anmelden. Die Blutentnahme fand direkt in den Räumen der Firma in Weil am Rhein statt, so dass direkt vom Arbeitsplatz zur Blutspende gegangen werden konnte. Insgesamt konnten bei dieser Aktion 25 Personen, die zum ersten Mal gespendet haben, gewonnen werden. Drei DRK Mitarbeiter aus Haltingen und zehn Mitarbeiter des Blutspendedienstes Baden-Württemberg waren an diesem Nachmittag vor Ort.

„Ich habe in der Zeitung gelesen, dass sehr wenig Blutspenden zur Verfügung stehen, darum bin ich spontan gekommen. Ich finde es sehr gut, dass die Firma das organisiert“, meinte laut Mitteilung ein Erstspender.