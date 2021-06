Lörrach Große Chance oder mehr Schein als Sein?

Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic, eine bekennende Anwältin dieses Konzepts, betonte: „Das Stimmungsbild war wichtig“, vor allem die Anregungen der Stadträte für die Verwaltung. Als Ziel stehe über allem die Entwicklung Lörrachs zu einer lebenswerten, liebenswerten und lohnenswerten Stadt.

Unterschiedliche Einschätzungen zum Thema

Wie groß die unterschiedlichen Einschätzungen zum Thema ISEK sind, wird auch in den Stellungnahmen der Fraktionsvorsitzenden dazu deutlich. Margarete Kurfeß (Grüne) sieht in ISEK „eine große Chance für die städtische Entwicklung. Die Diskussion in der Klausur habe allerdings „auf einer sehr großen Flughöhe“ stattgefunden. Das bedeute, dass noch „sehr intensive Gespräche im Detail“ geführt werden müssten. Kurfeß betonte noch einmal: „ISEK ist eine große Aufgabe, aber auch eine große Chance.“

Konkrete Diskussionspunkte hat Hubert Bernnat (SPD) in der Debatte vor allem bei der Entwicklung des Areals des Kreiskrankenhauses und bei dem künftigen Gewerbegebiet Lauffenmühle ausgemacht. Bei der Lauffenmühle stelle sich beispielsweise die Frage, ob hier nur Gewerbe angesiedelt werden soll, oder ob zudem die Feuerwehr und der Werkhof dort ein neues Zuhause erhalten sollen. Auch beim Thema Wohnen war laut Bernnat eine große Übereinstimmung feststellbar. Als Stichworte nannte er innovatives und vor allem bezahlbares Wohnen.

„Ich habe so meine Probleme mit dem ISEK-Prozess“, machte Ulrich Lusche (CDU) hingegen seine Skepsis deutlich. Er verglich ISEK mit einem Langstreckenflug. Allerdings wisse er nicht, an welchem Flughafen man sich gerade befinde und wann die Landung eingeleitet werde. Mit anderen Worten: Lusche und mit ihm die CDU fühlen sich im ISEK-Prozess noch ziemlich orientierungslos. Zudem erklärte er, dass die Diskussion in der Klausur „nichts ergeben hat, was wir nicht schon gewusst hätten“. In dieser Hinsicht bezeichnete er den „Ertrag der Veranstaltung“ als „außerordentlich überschaubar“.

Kritisch sehen auch die Freien Wähler den ISEK-Prozess. Für ihren Fraktionschef Matthias Lindemer handelt es sich hier um ein „Wunschkonzert“. Die Realität sei jedoch eine andere. Das hat für Lindemer die schwierige Diskussion um die Finanzen der Stadt, und was die Kommune sich überhaupt noch leisten könne, gezeigt. Konsens sieht Lindemer wie Bernnat beim Thema Wohnen.

Bei der Entwicklung des Lauffenmühle-Areals ist Lindemer nicht mit den Vorstellungen der Verwaltung einverstanden – zumindest nicht dauerhaft. Hier werde ihm doch „sehr viel Kunst und Kultur“ eingeplant, betonte er. Das aber könne nur eine Zwischenlösung sein. Er sieht das Areal dauerhaft als reines Gewerbegebiet.

Der Oberbürgermeister griff das Bild von Lusche auf und meinte zum ISEK-Prozess: „Wir haben einen klaren Flugplan und sind gut unterwegs.“