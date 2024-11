Lörrach: Große Investitionen in Haagen

Für den barrierefreien Umbau des Rathauses Haagen und der Lörracher Bushaltestellen sei in den kommenden Jahren kein Geld da, erklärten Kämmerer Kleinmagd und OB Jörg Lutz. Das sei nur an einzelnen großen Haltepunkten wie am Karl-Herbster-Platz oder am Bahnhof Stetten möglich. Über die Feuerwache Nord werde diskutiert, sagte Lutz.