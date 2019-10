Lörrach Große Literatur für kleine Leser

Die Kinderbuchmesse markiert gleichzeitig den Startschuss für die mehrmonatige Kindertheaterreihe „Kinderszene“. Am LeseLust-Wochenende führen das Theater des Lachens aus Frankfurt/Oder „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?“ und das Berliner Weite Theater für Puppen und Menschen „Kannst du pfeifen, Johanna?“ nach jeweils berühmten Kinderbuchvorlagen auf.

Das Rahmenprogramm mit Angeboten wie der Oldenburger Kinder- und Jugendbuchausstellung KIBUM, der HörBar, an der man laut Programm den „geheimsten Geheimnissen lauschen“ kann, oder dem „Buch-Quadrat“ mit Leseempfehlungen des Buchmesse-Teams sorgt dafür, dass es einem auch zwischen den Veranstaltungen nicht langweilig wird.

Natürlich gibt es an den zehn Messeständen im Erdgeschoss auch wieder viele spannende Bücher zu entdecken. Und wer schon ab dem 11. November beim Vorprogramm dabei sein möchte, kann etwa eine spannende Märchenstunde in der Stadtbibliothek erleben oder im Alten Wasserwerk lustigen Geschichten am Feuer lauschen.

Dank der Unterstützung durch die insgesamt 14 Sponsoren ist der Eintritt zur Messe kostenlos, für einige Veranstaltungen wird aber ein moderates Eintrittsgeld erhoben. Rainer Liebenow von der als Hauptsponsor fungierenden Sparkassenstiftung Jugend, Umwelt, Bildung sagte zu, die „Messe in dieser Zusammensetzung auch künftig weiter zu unterstützen“. Hans-Jürgen Weh hat sich entschlossen, für drei weitere Jahre als Hauptsponsor zu fungieren, was beides den Veranstaltern sehr hilft. „Wirtschaftlich gesehen müssten wir die Kinderbuchmesse schließen, tun’s aber nicht“, sagte Muffler. „Denn die LeseLust ist eine Investition in die Zukunft, die zwar keine Rendite bringt, aber lesende Kinder und Erwachsene!“