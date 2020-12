Lörrach Großer Ansturm auf Gratis-Masken

Von Kristoff Meller

Lörrach. „Sind Sie schon über 60?“ „Ja, ich bin 69 Jahre alt.“ „Oh, das sieht man Ihnen gar nicht an, trotzdem brauche ich kurz Ihren Ausweis.“ So und so ähnlich verlaufen die Gespräche am Dienstagmorgen an den zwei extra eingerichteten Sonderschaltern für die FFP2-Masken in der Bahnhof Apotheke im Minutentakt. Anschließend geben die Mitarbeiterinnen drei Masken pro berechtige Person aus. Dazu gibt es ein Infoblatt zur Verwendung sowie zur weiteren Vorgehensweise im Januar und Februar. Dann erhalten Mitglieder der Risikogruppe entsprechende Berechtigungsscheine von ihrer Krankenkasse und müssen damit für sechs FFP2-Masken nur zwei Euro in der Apotheke bezahlen.