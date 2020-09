Lörrach Großer Wissensspeicher

Vom Start weg entwickelten sich die „Lörracher Hefte“ zu ausgewachsenen Büchern. Bücher, deren Erscheinen erstaunlich ist. Denn: Für deren Finanzierung gibt es bis heute laut Moehring keinen Etat. „Wir müssen immer wieder improvisieren. Und mit Partnern gelingt uns das.“ So sorgte die israelitische Kultusgemeinde für die Finanzierung, als es im 7. Heft um jüdisches Leben in Lörrach in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ging.

Eine besondere Geschichte verbirgt sich hinter Heft Nummer 21. Es dokumentiert die Geschichte der Firma Gaba, ehemals Wybert, unter dem Titel „Vom Wybertli zur elmex“. Als das Unternehmen seine Zelte in Lörrach abbrach „war der Belegschaft laut Moehring sehr daran gelegen, dass von dem Unternehmen etwas bleibt.“ Und so habe der Betriebsrat in den Sozialplan-Verhandlungen auch die Finanzierung eines Lörracher Heftes erreicht.

„Manchmal“, erwähnt Moehring in diesem Zusammenhang, „kann ein Lörracher Heft auch ein Buch gegen das Vergessen sein“.

Inzwischen gibt es drei verschiedene Reihen von Lörracher Heften – die rote, die gelbe und die blaue. Eine wirkliche Reihe aber ist lediglich die rote Reihe unter der Regie des Museums. Sie umfasst 28 Bände. Die gelbe Reihe wurde 1999 vom Rathaus aus gestartet, mit dem Thema Burghof. „Bei diesem einen Band ist es bislang geblieben“, so Moehring.

Auch die blaue Reihe ist kurz. Bisher war das 2013 erschienene Heft über die Geschichte der Lörracher Fasnacht der einzige Band. In diesen Tagen kommt die Aufarbeitung der „NS-Zeit in den Ortsteilen“dazu.

„Die Lörracher Hefte sind ein großer Wissensspeicher“, sagt Moehring mit Blick auf die vielen Themen. Wissen, das den oft jahrelangen Recherchen der Autoren zu verdanken ist. Autoren, die nicht selten ehrenamtlich tätig sind und Themen neu recherchieren und festhalten. Dies gilt zum Beispiel für den Band „Reformationen“ von Peter Kunze und für „150 Jahre Sozialdemokratie“ von Hubert Bernnat.