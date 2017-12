Lörrach Großer Zuspruch des Publikums

Im Rahmen der Göppinger Theatertage führte das Junge Theater kürzlich mit großem Erfolg das Stück „Fracasse oder die Meuterei der Kinder von Vermiraux“ auf, das im November Premiere gefeiert hatte (wir berichteten).

Lörrach. Das Junge Theater um Regisseurin Birgit Vaith nahm bereits zum sechsten Mal am Festival teil. Vor etwa 150 Zuschauern spielten Julien Combelles, Paula Grzesiek und Charlotte Oehler die Geschichte dreier Waisenkinder, die in einem Heim in Vermiraux aufwachsen. Da es dort keine Bücher, keine Spielzeuge und niemals Musik gibt, erfinden die Kinder ihre eigenen Geschichten, um ihr Leben im Waisenhaus erträglicher zu machen.

Das einzige Buch, das sie je zu Gesicht bekommen, ist „Capitaine Fracasse“ von Théophile Gautier. Fortan wird Fracasse zu ihrem Helden, der Abenteuer erlebt und sie in eine Welt außerhalb von Vermiraux entfliehen lässt. „Fracasse“ handelt vom Kindsein und vom Erwachsenwerden aber vor allem davon, wie man sich auch als Erwachsener sein Kindsein bewahren sollte. Denn „es gibt keine Erwachsenen, es gibt nur Kinder, die aufgeben“.

Geschrieben wurde das Stück von Nicolas Turon, mit dem Birgit Vaith seit 2006 bislang fünf deutsch-französische Koproduktionen inszeniert hat. „Fracasse“ möchte an den Missbrauch, der sich in Waisenhäusern in Frankreich um 1900 ereignete, erinnern. Doch auch in Deutschland ist und war Missbrauch in schulischen und kirchlichen Einrichtungen keine Seltenheit und so fiel der Aufführung besondere Bedeutung zu.

Während des Amateurtheaterfestivals wurden elf Produktionen aus Deutschland, Österreich, Litauen und den Niederlanden gezeigt. In den anschließenden Diskussionen tauschten sich die Gruppen über ihre Erfahrungen als Zuschauer sowie als Schauspieler aus. Der internationale Aspekt wurde zur besonderen Erfahrung. Durch Theaterbilder, Körpersprache und Spielweise waren auch fremdsprachige Stücke verständlich.

Das Junge Theater freute sich über die positiven Rückmeldungen. Großen Zuspruch fand das Spiel inmitten des Publikums, welches dieses selbst zu Waisenkindern werden lässt und auf besondere Weise berührt.