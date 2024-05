Lörrach: Großes Interesse am Lörracher Inklusionstag

Einrichtungen

Auch Einrichtungen für behinderte Menschen wie „Leben und Wohnen“ stellten sich vor, außerdem das Hundezentrum „Oliver Müller“, das Assistenzhunde ausbildet, die DLRG Lörrach, bei der es eine Schwimmgruppe für Menschen mit Einschränkungen gibt, und andere Organisationen.

Simone Fischer, Behindertenbeauftragte des Landes, hatte ihren Besuch leider absagen müssen, erklärte Stefan Mayer, Stadionsprecher des SC Freiburg, der den Inklusionstag moderierte. Alexandra Sieberer stellte ihre Organisation „Direct help - better future“ vor, die Kindern und Jugendlichen aus dem Kreis Lörrach in schwierigen Lebenslagen hilft und die Mitveranstalterin des Inklusionstags war. Sieberer warb für ihren Sponsorenlauf, bei dem man noch bis Ende Mai mitmachen kann.

Podiumsdiskussion

Bei der Podiumsdiskussion „Gemeinsam groß werden – Teilhabe in Kita und Schule“ beschrieb Anja Heiting von „Löwenherz“ die Alltagshürden: Melde eine Familie ein behindertes Kind beim Portal „Little Bird“ für den Kindergarten an, bekomme sie oft sofort eine Absage. Für autistische Kinder gebe es nicht einmal in spezialisierten Schulkindergärten genügend Plätze.