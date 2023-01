Lörrach Großes Lob für die ehrenamtlich Engagierten

Derzeit lernt Giesler Stadt und Dörfer nach und nach kennen. Er wolle erfahren, wie die fünf Pfarreien vor Ort Kirche leben. „Dinge gemeinsam zu entwickeln ist mir wichtig“, unterstrich er kürzlich in einem Pressegespräch und betonte, er wolle vor allem Ehrenamtliche in ihrem Wirken begleiten und stärken. Blicke man in die Kirchengemeinden hinein, so gebe es dort nicht viel Leben ohne die zahlreichen Freiwilligen. Sie stünden für das positive Potenzial, das im Glauben stecke. Ehrenamtliche hätten während der Vakanz Unglaubliches geleistet und zusammen mit dem vertretenden Pfarrer Andreas Brüstle dafür Sorge getragen, dass Lebendigkeit in den Kirchengemeinden erhalten geblieben ist.

Dass man nach der plötzlichen Beurlaubung von Pater Theodor von Seiten der Erzdiözese und der Kirchengemeinde aus rechtlichen Gründen keine Informationen weitergeben durfte, habe die Situation nicht einfacher gemacht. „Nach etwa hundert Tagen ist es einer der Wünsche, die ich für Kirchengemeinde hier in Lörrach und Inzlingen habe, dass wieder etwas Stabilität und Ruhe einkehrt“, so der Geistliche.

Neue Entwicklung

Das kommende Jahr, so Giesler, sei unter anderem von der Kirchenentwicklung 2030 geprägt. Das Dekanat Wiesental soll bis 2026 zu einer Kirchengemeinde zusammengefasst werden. Einige Grundsatzentscheidungen seien getroffen, etwa zur Wahl eines Gemeindeteams.

Besonders gewürdigt wurde der Einsatz von Patricia Brogle, stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrats. Während der Vakanz hat sie überbrückend die Geschäfte der Pfarrei in die Hand genommen, so Pfarrgemeinderätin Tilly Nothhelfer.

Auch die Stadt dankt

Stadträtin Margarete Kurfeß dankte als Vertreterin der Stadt und des Oberbürgermeisters vor allem den Laien in der Gemeinde, die ohne Pfarrer alles aufrecht gehalten hätten. Inzlingens Bürgermeister Marco Muchenberger lobte das Engagement der Kirche in der Gemeinde, namentlich in der Kindertagesstätte St. Elisabeth, der Seniorenarbeit und der Jugendarbeit der Kolpingfamilie.