Lörrach: Grüne besuchen ASG

Viel Zulauf

Die ASG hat großen Zulauf, Gemeinschafts- und Grundschule zusammen zählen inzwischen knapp 700 Schüler, erläuterte Jegle. Im kommenden Jahr hat die Schule in Stufe 5 drei volle Klassen und hoffe, so der Schulleiter, keine Schüler abweisen zu müssen. Das Gebäude ist dreizügig gebaut und bereits in einigen Stufen vierzügig. In Stufe 5 könne man nicht mit vier Klassen starten. Auch die Grundschule könnte an Grenzen stoßen, wenn mit der Fertigstellung der Neuen Mitte Nordstadt viele zusätzliche Kinder in die Nachbarschaft zögen. Das werde man im Auge behalten, sagte die Grünen-Fraktion zu. Mit Blick auf die Frage nach der künftigen Schullandschaft in Lörrach wurde deutlich, dass gerade bei der durchgehenden Bedienung und Durchlässigkeit unterschiedlicher Leistungsniveaus künftig noch einige ungelöste Herausforderungen auf Verwaltung und Gemeinderat zukommen.