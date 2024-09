Lörrach: Grüne für Bäder-Beirat und neue Preise

Ticketpreise überdenken

Zudem regt die Grünen-Fraktion an, ein Ticketpreissystem zu prüfen, das Lörracher gegenüber auswärtigen Badegästen begünstigt. Dies werde unter anderem bereits im Naturbad Riehen so gehandhabt, wo das Saisonabo für Bürger von Riehen 70 Franken koste und für andere Besucher 90 Franken. Es gebe auch zahlreiche Beispiele für differenzierte Einzeleintrittspreise, etwa in Berlin, München, Obernai in Frankreich oder Uster in der Schweiz. Diese Modelle basieren laut den Grünen darauf, dass die lokale Bevölkerung bereits durch ihre Steuern zur Finanzierung der Schwimmbäder beiträgt und daher von günstigeren Eintrittspreisen profitieren sollte. Ein Wohnsitznachweis diene als Grundlage für diese Ermäßigungen und könne zu einer gezielten Lenkung der Besucherströme sowie zur Wirtschaftlichkeit des Bades beitragen

Das ebenfalls von den Grünen angeregte „Baywatch“-Programm habe sich im Oskar Frech-Seebad in Schorndorf als äußerst erfolgreich erwiesen.