Lörrach: Grüne: Impulse für Vielfalt und Bildung

Bedauern über Wegfall

„Der Rosenfelspark ist für viele Musikliebhaber der Stadt und der Region ein besonderer Ort. Dort haben stimmungsvolle Konzerte und Begegnungen in idyllischer Umgebung stattgefunden, die nun ausfallen müssen“, lässt sich Elisabeth Weiß-Sinn zitieren. Dieser Verlust habe die Fraktion dazu bewogen, die Situation genauer zu betrachten und nach Wegen zu suchen, wie dieser besondere Ort als „grünes Wohnzimmer“ wieder verstärkt ins kulturelle Leben der Stadt eingebunden werden könnte. Ein möglicher Ansatz könnte die Wiederbelebung der Konzertmuschel im Rosenfelspark sein. Dieses Bauwerk war in früheren Jahren regelmäßig Schauplatz verschiedener Veranstaltungen und böte auch heute noch Potenzial. So wurden in der Vergangenheit dort etwa das Muttertagskonzert der Stadtmusik, das Rosenfels-Open-Air der Freien Musikschule „TYTH“ und Rosenfelskonzerte des Stimmen-Festivals veranstaltet.

Stimmen-Konzerte einst in der Konzertmuschel

Bis in die 2010er Jahre hätten die Stimmen-Konzerte ohne separate Festivalbühne direkt in der Konzertmuschel stattgefunden. Eine Sanierung könnte künftig den kostenintensiven Aufbau einer zusätzlichen Bühne überflüssig machen, meinen die Grünen. Die Fraktion hat daher eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt, um den aktuellen Zustand der Konzertmuschel zu ermitteln, eine grobe Kostenkalkulation für eine mögliche Ertüchtigung des Bauwerks einzuholen. Wichtig sei dabei, zunächst die Bedürfnisse und Wünsche der lokalen Kulturszene in Erfahrung zu bringen.