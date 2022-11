Lörrach Grüne sehen E-Scooter mit Skepsis

Lörrach. Die Fraktion der Grünen wendet sich in einem Schreiben an Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic. Ein Anbieter für E-Scooter auf Mietbasis wolle neben Weil am Rhein und Grenzach-Wyhlen auch Lörrach erschließen. E-Scooter – Elektro-Roller, die auf Mietbasis genutzt werden können – kenne man in unserer Region in Basel. Nun sollen sie womöglich auch in der Lerchenstadt Einzug halten. Die Grünen sehen dies aber mit Skepsis (wir berichteten).