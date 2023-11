Lörrach: Grüne und IG Velo betonen Bedeutung der Radinfrastruktur

Das Schulwegprojekt

Beim Treffen stellte die IG Velo auch das Schulwegprojekt vor, mit dem sie in diesem Jahr an der Hellbergschule Schüler und Eltern dazu motivieren wollten, ihre Kinder gesund zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule zu bringen. Gemeinsam mit der Polizei, Stadt und der Radverkehrsbeauftragten informierte die IG Velo im Vorfeld und am Tag selbst über die Vorteile des autofreien Schulweges.