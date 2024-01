Lörrach: Grüne unterstützen die Demo für die Demokratie

Die Stadtratsfraktion sowie der Orts- und Kreisverband der Grünen in Lörrach unterstützen als Teil des Aktionsbündnisses aus Parteien, Verbänden und zivilgesellschaftlichen Gruppierungen den Aufruf zur Demonstration „Demokratie verteidigen! Zusammen gegen Rechtsextremismus“. Die Demonstration findet am Samstag, 27. Januar, ab 11.55 Uhr – „fünf vor 12!“, heißt es in der Ankündigung – vor dem Lörracher Rathaus statt. Die Mitbürger aus Lörrach und Umgebung werden in der Mitteilung der Grünen aufgerufen, so zahlreich wie möglich an dieser Kundgebung teilzunehmen. „Es ist wichtig, dass die demokratische Mehrheit endlich ein deutliches Zeichen setzt gegen die immer ungehemmter agierende Menschenverachtung und Verfassungsfeindlichkeit des rechtsextremen Spektrums, allen voran der AfD“, heißt es. Deren vorgeblich bürgerliche Fassade sei längst so durchsichtig geworden, dass niemand mehr darüber hinwegsehen könne und dürfe, dass es dieser Partei um nichts anderes geht als die Abschaffung des freiheitlichen und sozialen Verfassungsstaats zugunsten eines autoritären, völkisch-nationalradikalen Regimes, heißt es.