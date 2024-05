Die Verteilungsdebatte

Auch und gerade in der Kulturszene spielen Verteilungsdebatten eine Rolle. Hier richtet sich der Blick mitunter auch auf den Burghof. Zuletzt sei die Anschaffung einer neuen Dimmeranlage für den Burghof – kritische Stimmen bezeichneten sie als als deutlich überteuert – in eine solche Diskussion eingebunden worden. „Richtig ist, dass bei den Haushaltsberatungen und insbesondere bei kleinen, freien Kultureinrichtungen bisweilen um Beträge gestritten wird, die lediglich einen Bruchteil der aktuell beim Burghof diskutierten Investitionssumme ausmachen, für deren Fortexistenz aber von essenzieller Bedeutung sind. Hier tun sich jedoch zwei Fallen auf, die wir vermeiden sollten: Ungedeckte Einsparideen und Desinformationen wecken nicht nur falsche Umverteilungshoffnungen, sondern heizen auch das destruktive Spiel an, verschiedene Kultureinrichtungen gegeneinander in Stellung zu bringen“, so die Grünen.

Wege zur Konsolidierung

Der Erhalt von Lörrachs Kultureinrichtungen könne nur über ein klares Bekenntnis und nachhaltige Finanzierung führen. Gesucht würden „neue Wege der Konsolidierung und Investition“. Zuletzt erfolgte Gewerbe- und Grundsteuererhöhungen leisteten hier einen Beitrag, kämen aber im Grunde einige Jahre zu spät und zu zaghaft.