Lörrach Grüne wollen Bürgernähe verbessern

Weil es in den Ortsteilen Haagen, Hauingen und Brombach Ortsverwaltungen samt der politischen Strukturen gibt, in anderen Bereichen aber nicht, setzen die Grünen auf Veränderungen. Die Stadt möge untersuchen und einen Weg aufzeigen, ob, wie und wo es möglich ist, in den Stadtteilen Stetten, Tüllingen, Tumringen und Salzert Anlaufpunkte für die Bevölkerung einzurichten. „Vermehrte Kosten sollten zwischen den Ortsverwaltungen und den neu einzurichtenden Anlaufpunkten ausgeglichen werden“, stellte Fraktionschefin Margarete Kurfeß am Donnerstagabend im Gemeinderat den Antrag vor.